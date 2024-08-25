Шнурникова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнурникова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1845

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шнурников Игнатий Федорович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Шнурников Матвей Игнатьевич

Отец ребёнка: Шнурников Игнатий Федорович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Шнурникова) Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Шнурников Игнатий Федорович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Шнурников Семен Игнатьевич

Отец ребёнка: Шнурников Игнатий Федорович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Шнурников Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Шнурников Игнатий Федорович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Шнурников Георгий Игнатьевич

Отец ребёнка: Шнурников Игнатий Федорович

Смерть
После 1845
Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

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