Шнурникова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шнурников Матвей Игнатьевич
Отец ребёнка: Шнурников Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Шнурникова) Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Шнурников Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Шнурников Семен Игнатьевич
Отец ребёнка: Шнурников Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Шнурников Иван Игнатьевич
Отец ребёнка: Шнурников Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Шнурников Георгий Игнатьевич
Отец ребёнка: Шнурников Игнатий Федорович
Смерть
После 1845
Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край