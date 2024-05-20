Пронтов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1968
Дочь: Капланова (Пронтова) Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Пронтова (Селиванова) Томара Семеновна
Республика Белоруссия, г.Могилев
Рождение ребёнка
22.11.1972
Мать ребёнка: Пронтова (Селиванова) Томара Семеновна