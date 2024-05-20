Пронтов Дмитрий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пронтов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронтова (Селиванова) Томара Семеновна

Рождение ребёнка
04.08.1968

Дочь: Капланова (Пронтова) Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Пронтова (Селиванова) Томара Семеновна

Республика Белоруссия, г.Могилев
Рождение ребёнка
22.11.1972

Сын: Пронтов Олег Дмитриевич

Мать ребёнка: Пронтова (Селиванова) Томара Семеновна

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