Дубасов Фёдор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1845
Дата смерти02.07.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
02.07.1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния