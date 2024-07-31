Стародубцева (Расолова) Анна Анисимовна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубцев Петр
Рождение ребёнка
1776
Сын: Стародубцев Ананья
Отец ребёнка: Стародубцев Петр
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Стародубцева) Евдокия
Отец ребёнка: Стародубцев Петр
Рождение ребёнка
1783
Сын: Стародубцев Григорий
Отец ребёнка: Стародубцев Петр
Рождение ребёнка
1789
Сын: Стародубцев Ефим
Отец ребёнка: Стародубцев Петр
Смерть
Неизвестно