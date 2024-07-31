Стародубцева (Расолова) Анна Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева (Расолова) Анна Анисимовна

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Петр

Рождение ребёнка
1776

Сын: Стародубцев Ананья

Отец ребёнка: Стародубцев Петр

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Стародубцева) Евдокия

Отец ребёнка: Стародубцев Петр

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Стародубцев Григорий

Отец ребёнка: Стародубцев Петр

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Стародубцев Ефим

Отец ребёнка: Стародубцев Петр

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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