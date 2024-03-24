Мусихин Зиновей Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМусихин Зиновей Осипович

Мусихин Зиновей Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Мусихин Осип Леонтиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусихина Анна Павловна

Рождение ребёнка
20.08.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусихина Анна Павловна

Рождение ребёнка
28.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусихина Анна Павловна

Рождение ребёнка
05.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусихина Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Анна Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close