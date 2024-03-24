Мусихин Зиновей Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Мусихин Осип Леонтиевич
Рождение ребёнка
24.04.1934
Рождение ребёнка
20.08.1935
Рождение ребёнка
28.11.1938
Рождение ребёнка
05.06.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мусихина Анна Павловна
Смерть
Неизвестно