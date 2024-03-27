Абдрахманов Ярулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдрахманов Ярулла

Место рождения

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

Жена

1906 г.р.

Дети

1916 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Гиматдинов Абдрахман

Мать: Асьма

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махижихан

Рождение ребёнка
?.09.1916

Сын: Яруллин Шайфи?

Мать ребёнка: Махижихан

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.08.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махижихан

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махижихан

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махижихан

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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