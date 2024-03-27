Абдрахманов Ярулла
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Гиматдинов Абдрахман
Мать: Асьма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махижихан
Рождение ребёнка
?.09.1916
Сын: Яруллин Шайфи?
Мать ребёнка: Махижихан
Рождение ребёнка
?.08.1927
Рождение ребёнка
?.02.1932
Рождение ребёнка
?.01.1934
Смерть
Неизвестно