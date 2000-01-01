Капылов Анисим Несте(о)рович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапылов Анисим Несте(о)рович

Капылов Анисим Несте(о)рович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801 или 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1803 или 1804 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 или 1802

Отец: Копылов Нестер (Нестор) Никитич

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1822

Жена: Капылова Авдотья

Рождение ребёнка
1824 или 1825

Дочь: Пелагея Анисимовна

Мать ребёнка: Капылова Авдотья

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close