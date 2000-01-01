Капылов Анисим Несте(о)рович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801 или 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1801 или 1802
Отец: Копылов Нестер (Нестор) Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1822
Жена: Капылова Авдотья
Рождение ребёнка
1824 или 1825
Дочь: Пелагея Анисимовна
Мать ребёнка: Капылова Авдотья
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Смерть
Неизвестно