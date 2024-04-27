Усов Леонтий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1791
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
крестьянинъ Леонтей Петровъ с҃нъ Усов той же слободы на вдове марфе тимофеевой Говриловой перевымъ бракомъ Метрические книги церквей Иркутской епархии (1791 г.) 1 января 1791 — 31 декабря 1791 ГА И... Показать все
Смерть
Неизвестно