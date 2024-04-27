Усов Леонтий Петров Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Усов Леонтий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1791

Жена: Гаврилова Марфа Тимофеева

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
крестьянинъ Леонтей Петровъ с҃нъ Усов той же слободы на вдове марфе тимофеевой Говриловой перевымъ бракомъ Метрические книги церквей Иркутской епархии (1791 г.) 1 января 1791 — 31 декабря 1791 ГА И... Показать все
Смерть
Неизвестно

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