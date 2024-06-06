Азарёнок (Лейко) Мария
Место рожденияЛепель, Беларусь
Дата рождения12.06.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1943
Отец: Лейко Егор
Мать: Лейко (Яско) Анна
Лепель, Беларусь
д. Козлы
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Сын: Азарёнок Валерий
Отец ребёнка: Азарёнок Анатолий
Лепель
Рождение ребёнка
1962
Сын: Азарёнок Виталий
Отец ребёнка: Азарёнок Анатолий
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Батяновская (Азарёнок) Светлана
Отец ребёнка: Азарёнок Анатолий