Азарёнок (Лейко) Мария 12.06.1943 — найти родственников по фамилии на Familio
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Азарёнок (Лейко) Мария

Место рождения

Лепель, Беларусь

Дата рождения

12.06.1943

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1943

Отец: Лейко Егор

Мать: Лейко (Яско) Анна

Лепель, Беларусь
д. Козлы
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960

Сын: Азарёнок Валерий

Отец ребёнка: Азарёнок Анатолий

Лепель
Рождение ребёнка
1962

Сын: Азарёнок Виталий

Отец ребёнка: Азарёнок Анатолий

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Батяновская (Азарёнок) Светлана

Отец ребёнка: Азарёнок Анатолий

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