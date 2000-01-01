Коршак Ефросинья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Коршак Мирон Иванов
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Коршак Мирон Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коршак Мирон Иванов
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно