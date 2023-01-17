Снежневский Андрей Владимирович
Место рождения
Дата рождения20.05.1904
Дата смерти12.07.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1904
Место жительства
С 1925 по 1938
Место жительства
По 1925
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1938 по 1987
Смерть
12.07.1987