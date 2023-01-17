Снежневский Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСнежневский Андрей Владимирович

Снежневский Андрей Владимирович

avatar

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

20.05.1904

Дата смерти

12.07.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1904
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1925 по 1938
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1925
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1938 по 1987
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.07.1987
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close