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Вакуленко Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1953

Отец: Попов Иван Яковлевич

Мать: Попова Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
13.08.1976

Сын: Вакуленко Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Вакуленко Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
28.11.1979

Дочь: Котова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Вакуленко Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вакуленко Татьяна Александровна

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