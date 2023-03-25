Вакуленко Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1953
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1953
Отец: Попов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
13.08.1976
Сын: Вакуленко Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Вакуленко Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
28.11.1979
Дочь: Котова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Вакуленко Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно