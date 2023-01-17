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Бельшова Наталья Кондратьевна

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Место рождения

Лешково

Дата рождения

28.08.1885 ст.

Дата смерти

Около ?.04.1944

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1885 ст.

Отец: Кондратий Андреевич Барловский

Мать: Барловская Дарья Максимовна

Лешково
Бракосочетание
02.02.1903 ст.

Муж: Бельшов Иван Филиппович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1907 ст.

Дочь: Бельшова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бельшов Иван Филиппович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1907 ст.

Дочь: Бельшова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Бельшов Иван Филиппович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 13.06.1911 ст.

Дочь: Бельшова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Бельшов Иван Филиппович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.09.1913 ст.

Дочь: Бельшова Евфимия Ивановна

Отец ребёнка: Бельшов Иван Филиппович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Бельшова Марина Ивановна

Отец ребёнка: Бельшов Иван Филиппович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Бельшова Софья Ивановна

Отец ребёнка: Бельшов Иван Филиппович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.12.1919

Сын: Бельшов Николай Иванович

Отец ребёнка: Бельшов Иван Филиппович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Около ?.04.1944
Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
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