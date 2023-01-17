Бельшова Наталья Кондратьевна
Место рожденияЛешково
Дата рождения28.08.1885 ст.
Дата смертиОколо ?.04.1944
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1885 ст.
Лешково
Бракосочетание
02.02.1903 ст.
Рождение ребёнка
Около 1907 ст.
Дочь: Бельшова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бельшов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1907 ст.
Дочь: Бельшова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Бельшов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Около 13.06.1911 ст.
Дочь: Бельшова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Бельшов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
14.09.1913 ст.
Дочь: Бельшова Евфимия Ивановна
Отец ребёнка: Бельшов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Бельшова Марина Ивановна
Отец ребёнка: Бельшов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Бельшова Софья Ивановна
Отец ребёнка: Бельшов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
19.12.1919
Отец ребёнка: Бельшов Иван Филиппович
Смерть
Около ?.04.1944