Летуновский Стефан (Степан) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летуновский Стефан (Степан)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Летуновский ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Летуновский Кирилл

Мать ребёнка: не указана

Фамилия Летуновский ведет свое начало от прозвища Летун. Прозвище Летун ведет свое начало от аналогичного нарицательного со значением «тот, кто быстро передвигается, мчится, скачет и т.п.». Так могли ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Летуновский Антон(?)

Мать ребёнка: не указана

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