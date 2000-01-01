Летуновский Стефан (Степан)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Летуновский ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Летуновский Кирилл
Мать ребёнка: не указана
Фамилия Летуновский ведет свое начало от прозвища Летун. Прозвище Летун ведет свое начало от аналогичного нарицательного со значением «тот, кто быстро передвигается, мчится, скачет и т.п.». Так могли ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Летуновский Антон(?)
Мать ребёнка: не указана