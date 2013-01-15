Баран (Решетняк) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баран (Решетняк) Екатерина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1938

Дата смерти

15.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1938

Отец: Решетняк Фёдор Иванович

Мать: Шуруля Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баран Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
25.03.1957

Дочь: Давыденко (Баран) Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Баран Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
19.04.1958

Сын: Баран Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Баран Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Маслак (Баран) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Баран Григорий Емельянович

Смерть
15.01.2013

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