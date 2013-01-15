Баран (Решетняк) Екатерина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1938
Дата смерти15.01.2013
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1938
Отец: Решетняк Фёдор Иванович
Мать: Шуруля Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1957
Дочь: Давыденко (Баран) Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Баран Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
19.04.1958
Сын: Баран Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Баран Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Маслак (Баран) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Баран Григорий Емельянович
Смерть
15.01.2013