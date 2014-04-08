Яговкина Анастасия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яговкина Анастасия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.2014

Пол

Женский

Отец

1992 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.2014

Отец: Яговкин Антон Юрьевич

Мать: Яговкин Юлия

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