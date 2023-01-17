Перевалов Еремей Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Перевалов Алексей Еремеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1903
Дочь: Цепелева Мария Еремеевна
Мать ребёнка: Перевалова Александра Андреяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шихова Евдокия Еремеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно