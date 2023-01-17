Перевалов Еремей Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеревалов Еремей Трофимович

Перевалов Еремей Трофимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Перевалов Алексей Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Богомоловская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1903

Дочь: Цепелева Мария Еремеевна

Мать ребёнка: Перевалова Александра Андреяновна

Богомоловская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шихова Евдокия Еремеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close