Лукьяненко Дмитрий Анатольевич
Место рожденияг.Целиноград Казахская ССР
Дата рождения23.05.1979
Дата смерти?.12.2018
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1979
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
г.Целиноград Казахская ССР
Рождение ребёнка
Около 2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия г.Краснодар
Бракосочетание
Около 2013
Жена: скрыто настройками приватности
Россия г.Краснодар
Смерть
?.12.2018
Россия г.Краснодар
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Россия г.Краснодар Прикубанский окр.