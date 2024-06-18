Ермаков Семен Моисеевич 1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ермаков Семен Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Ермаков Моисей

Мать: не указана

Бракосочетание
01.04.1912

Жена: Ермакова Анна Ивановна

Кошелева, Тихвинский уезд, Новгородская губерния
Поручители: по жениху дер. Кошелева крестьяне Митрофан Моисеевич и Петр Моисеевич. По невесте дер. Токарева крестьянин Иван Николаевич и дер. Бичугини крестьянин Василий Карпов
Смерть
Неизвестно

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