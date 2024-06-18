Ермаков Семен Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Ермаков Моисей
Мать: не указана
Бракосочетание
01.04.1912
Жена: Ермакова Анна Ивановна
Кошелева, Тихвинский уезд, Новгородская губерния
Поручители: по жениху дер. Кошелева крестьяне Митрофан Моисеевич и Петр Моисеевич. По невесте дер. Токарева крестьянин Иван Николаевич и дер. Бичугини крестьянин Василий Карпов
Смерть
Неизвестно