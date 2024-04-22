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Григорий

Место рождения

Ефимьево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1785 г.р.

Мать

1789 г.р.

Жена

1814 г.р.

Дети

1845 г.р.
1847 г.р.
1855 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Осип Мартемьянов

Мать: Катерина Ефимова

Ефимьево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Христина Проклова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Христина Проклова

Рождение ребёнка
1855

Сын: Иван Григориев

Мать ребёнка: Христина Проклова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христина Проклова

Смерть
Неизвестно
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