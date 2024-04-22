Григорий
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Осип Мартемьянов
Мать: Катерина Ефимова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Христина Проклова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Христина Проклова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Иван Григориев
Мать ребёнка: Христина Проклова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христина Проклова
Смерть
Неизвестно