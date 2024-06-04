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Клековкин Афонасий Иванов

Место рождения

поч. Федки Луковицы, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1668 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: Клековкин Иван (Ивашко) Авдеев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710

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