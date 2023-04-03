Екатерина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиДо 1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Иван Диомидов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Иван Диомидов
Рождение ребёнка
09.01.1820
Сын: Егор Иванов
Отец ребёнка: Иван Диомидов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иван Диомидов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Домна Иванова
Отец ребёнка: Иван Диомидов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Диомидов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1831