Екатерина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

До 1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Федор Иванов

Отец ребёнка: Иван Диомидов

Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Иван Диомидов

Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.01.1820

Сын: Егор Иванов

Отец ребёнка: Иван Диомидов

Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Иван Диомидов

Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Домна Иванова

Отец ребёнка: Иван Диомидов

Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Диомидов

Место жительства
Неизвестно
Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
До 1831
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