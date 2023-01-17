Кузнецова (Бушанова) Аграфена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Бушанова) Аграфена Васильевна

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Место рождения

Верх-Ая, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

12.07.1936

Дата смерти

17.10.1994

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1936

Отец: Бушанов Василий Николаевич

Мать: Бушанова Пелагея Егоровна

Верх-Ая, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.08.1955

Дочь: Назарова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Спиридонович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.09.1957

Сын: Кузнецов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Спиридонович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.04.1959

Сын: Кузнецов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Спиридонович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.09.1966

Сын: Кузнецов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Спиридонович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Николай Спиридонович

Смерть
17.10.1994
Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
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