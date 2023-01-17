Кузнецова (Бушанова) Аграфена Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.07.1936
Дата смерти17.10.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1936
Рождение ребёнка
08.08.1955
Дочь: Назарова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Спиридонович
Рождение ребёнка
02.09.1957
Сын: Кузнецов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Спиридонович
Рождение ребёнка
03.04.1959
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Спиридонович
Рождение ребёнка
04.09.1966
Сын: Кузнецов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.1994