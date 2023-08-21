Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Артем

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артем

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