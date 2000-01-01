Момот Людмила Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шуточкин валентин алексеевич
Мать: Момот мария ивановна
Рождение ребёнка
24.05.1987
Сын: Копылов денис александрович
Отец ребёнка: Копылов александр анатольевич
Рождение ребёнка
11.01.1992
Дочь: Копылова мария александровна
Отец ребёнка: Копылов александр анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно