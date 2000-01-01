Момот Людмила Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМомот Людмила Валентиновна

Момот Людмила Валентиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шуточкин валентин алексеевич

Мать: Момот мария ивановна

Рождение ребёнка
24.05.1987

Сын: Копылов денис александрович

Отец ребёнка: Копылов александр анатольевич

Рождение ребёнка
11.01.1992

Дочь: Копылова мария александровна

Отец ребёнка: Копылов александр анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов александр анатольевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close