Рейсих Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРейсих Мария

Рейсих Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Нина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рейсих Роберт

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рейсих Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рейсих Петр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кротова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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