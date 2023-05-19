Рейсих Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Нина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рейсих Роберт
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рейсих Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рейсих Петр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кротова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно