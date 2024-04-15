Улита Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улита Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Елисей Ермилов

Отец ребёнка: Ермил Васильев

Рождение ребёнка
1790

Сын: Иван Ермилов

Отец ребёнка: Ермил Васильев

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Егор Ермилов

Отец ребёнка: Ермил Васильев

Власово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Макар Ермилов

Отец ребёнка: Ермил Васильев

Смерть
Неизвестно

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