Улита Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Елисей Ермилов
Отец ребёнка: Ермил Васильев
Рождение ребёнка
1790
Сын: Иван Ермилов
Отец ребёнка: Ермил Васильев
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Егор Ермилов
Отец ребёнка: Ермил Васильев
Власово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1797
Сын: Макар Ермилов
Отец ребёнка: Ермил Васильев
Смерть
Неизвестно