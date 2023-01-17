Якубова (Баркова) Фаина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубова (Баркова) Фаина Стефановна

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Место рождения

Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.11.1837

Сын: Якубов Николай Евграфович

Отец ребёнка: Якубов Евграф Васильевич

Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1837

Муж: Якубов Евграф Васильевич

Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Якубова Александра Евграфовна

Отец ребёнка: Якубов Евграф Васильевич

Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубов Аполлинарий Евграфович

Отец ребёнка: Якубов Евграф Васильевич

Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубов Клавдий Евграфович

Отец ребёнка: Якубов Евграф Васильевич

Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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