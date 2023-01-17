Якубова (Баркова) Фаина Стефановна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1837
Сын: Якубов Николай Евграфович
Отец ребёнка: Якубов Евграф Васильевич
Бракосочетание
1837
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Якубова Александра Евграфовна
Отец ребёнка: Якубов Евграф Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубов Аполлинарий Евграфович
Отец ребёнка: Якубов Евграф Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубов Клавдий Евграфович
Отец ребёнка: Якубов Евграф Васильевич
Смерть
Неизвестно