Волкович (Недосеева) Раиса Александровна
Место рожденияСССР, КАЗССР, Южно-Казахстанская область, Галавасай
Дата рождения?.05.1936
Дата смерти21.01.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1936
СССР, КАЗССР, Южно-Казахстанская область, Галавасай
Рождение ребёнка
08.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР, УЗССР, ГОРОД ТАШКЕНТ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
21.01.2021
Республика Узбекистан, город Ташкент