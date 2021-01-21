Волкович (Недосеева) Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкович (Недосеева) Раиса Александровна

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Место рождения

СССР, КАЗССР, Южно-Казахстанская область, Галавасай

Дата рождения

?.05.1936

Дата смерти

21.01.2021

Пол

Женский

Отец

Около 1907 г.р.

Мать

Около 1905 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1936

Отец: Недосеев Александр Иванович

Мать: Недосеева Прасковья Кирсановна

СССР, КАЗССР, Южно-Казахстанская область, Галавасай
Рождение ребёнка
08.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР, УЗССР, ГОРОД ТАШКЕНТ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
21.01.2021
Республика Узбекистан, город Ташкент
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