Саланина Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Саланин Василий Фёдорович
Мать: Афросинья Александровна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Юлина Акулина Дмитриевна
Отец ребёнка: Юлин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Юлина Просковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Юлин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Юлина Аграфена Дмитриевна
Отец ребёнка: Юлин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Юлин Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно