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Саланина Пелагея Васильевна

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Саланин Василий Фёдорович

Мать: Афросинья Александровна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Юлина Акулина Дмитриевна

Отец ребёнка: Юлин Дмитрий Николаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Юлина Просковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Юлин Дмитрий Николаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Юлина Аграфена Дмитриевна

Отец ребёнка: Юлин Дмитрий Николаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Юлин Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Юлин Дмитрий Николаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юлин Дмитрий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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