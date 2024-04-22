Чайка Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Чайка Иван Моисеевич
Мать: Чайка Марфа Васильевна
Бракосочетание
28.04.1868
Жена: Чайка Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
08.10.1869
Мать ребёнка: Чайка Евгения Ивановна
04.06.1970 выдано гербовое свидетельство.
Рождение ребёнка
30.10.1872
Сын: Чайка Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
22.11.1876
Мать ребёнка: Чайка Евгения Ивановна
Место жительства
1876
Служащий рядовой
Поручитель
22.01.1889
Смерть
Неизвестно