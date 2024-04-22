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Чайка Михаил Иванович

Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Чайка Иван Моисеевич

Мать: Чайка Марфа Васильевна

Бракосочетание
28.04.1868

Жена: Чайка Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
08.10.1869

Сын: Чайка Яков Михайлович

Мать ребёнка: Чайка Евгения Ивановна

04.06.1970 выдано гербовое свидетельство.
Рождение ребёнка
30.10.1872

Сын: Чайка Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1876

Сын: Чайка Филимон Михайлович

Мать ребёнка: Чайка Евгения Ивановна

Место жительства
1876
Служащий рядовой
Поручитель
22.01.1889
Смерть
Неизвестно
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