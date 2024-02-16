Кузьминых Филипп Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьминых Филипп Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьминых Андрей Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.07.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.07.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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