Фаткуллин Сабит Саитгалеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1967
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1967
Отец: Фаткуллин Саитгали
Рождение ребёнка
14.03.1997
Дочь: Фаткуллина Лия Сабитовна
Мать ребёнка: Фаткуллина Раушания Талгатовна
Межгорье, ЗАТО город Межгорье, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фаткуллина Раушания Талгатовна