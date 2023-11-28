Фаткуллин Сабит Саитгалеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаткуллин Сабит Саитгалеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1967

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1997 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1967

Отец: Фаткуллин Саитгали

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1997

Дочь: Фаткуллина Лия Сабитовна

Мать ребёнка: Фаткуллина Раушания Талгатовна

Межгорье, ЗАТО город Межгорье, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаткуллина Раушания Талгатовна

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