Полянская Елена Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова (Полянская) Екатерина Гаврииловна
Отец ребёнка: Полянский Гавриил (Гаврил) Николаевич
Восприемник
17.09.1906
будучи уже замужем за Гавриилом, была в числе восприемников для девочки по имени Любовь, дочери Макара Филипповича Мжачих и Варвары Петровны.
Рождение ребёнка
03.01.1910
Дочь: Наместникова Смагина (Полянская) Татьяна Гаврииловна (Григорьевна)
Отец ребёнка: Полянский Гавриил (Гаврил) Николаевич
восприемники: билетный Матвей Николаевич Полянский, Евдокия Сергеевна Мишукова (жена Иоакима Филипповича Мишукова) Источник: ГАТО, ф. 1049, оп. 3, д. 7540
Рождение ребёнка
1913
Сын: Полянский Петр Гаврилович (Гавриилович)
Отец ребёнка: Полянский Гавриил (Гаврил) Николаевич
Смерть
Неизвестно