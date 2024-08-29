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Полянская Елена Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова (Полянская) Екатерина Гаврииловна

Отец ребёнка: Полянский Гавриил (Гаврил) Николаевич

Восприемник
17.09.1906
Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
будучи уже замужем за Гавриилом, была в числе восприемников для девочки по имени Любовь, дочери Макара Филипповича Мжачих и Варвары Петровны.
Рождение ребёнка
03.01.1910

Дочь: Наместникова Смагина (Полянская) Татьяна Гаврииловна (Григорьевна)

Отец ребёнка: Полянский Гавриил (Гаврил) Николаевич

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
восприемники: билетный Матвей Николаевич Полянский, Евдокия Сергеевна Мишукова (жена Иоакима Филипповича Мишукова) Источник: ГАТО, ф. 1049, оп. 3, д. 7540
Рождение ребёнка
1913

Сын: Полянский Петр Гаврилович (Гавриилович)

Отец ребёнка: Полянский Гавриил (Гаврил) Николаевич

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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