Диденко (Колотай) Мария Гавриловна
Место рождения
Дата рождения14.02.1910
Дата смерти27.12.1995
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1910
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1929
Сын: Диденко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Диденко Николай Митрофанович
Рождение ребёнка
20.01.1938
Дочь: Чуйкова (Диденко) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Диденко Николай Митрофанович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
27.12.1995
Похороны
Неизвестно
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область