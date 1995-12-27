Диденко (Колотай) Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диденко (Колотай) Мария Гавриловна

Место рождения

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

14.02.1910

Дата смерти

27.12.1995

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1910

Отец: Колотай Гавриил Прокопьевич

Мать: Колотай Мария Федоровна

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1929

Сын: Диденко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Диденко Николай Митрофанович

Рождение ребёнка
20.01.1938

Дочь: Чуйкова (Диденко) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Диденко Николай Митрофанович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
27.12.1995
Похороны
Неизвестно
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

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