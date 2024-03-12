Савочкина (Яшина) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.?.1881
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.?.1881
Отец: Яшин Григорий Федосеевич
Бракосочетание
08.11.1902 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Венчались в Рождество-Богородецкой церкви. Поручители по жениху: села Коржевка крестьяне Капитон Сергеевич Савочкин и Кирилл Герасимович Гурьянов; по невесте: села Коржевка крестьяне Николай Григорьев... Показать все