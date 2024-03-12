Савочкина (Яшина) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савочкина (Яшина) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.?.1881

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.?.1881

Отец: Яшин Григорий Федосеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1902 ст.

Муж: Савочкин Павел Петрович

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Венчались в Рождество-Богородецкой церкви. Поручители по жениху: села Коржевка крестьяне Капитон Сергеевич Савочкин и Кирилл Герасимович Гурьянов; по невесте: села Коржевка крестьяне Николай Григорьев... Показать все
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