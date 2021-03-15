Добрин Юрий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобрин Юрий Борисович

Добрин Юрий Борисович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1945

Дата смерти

15.03.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1945

Отец: Добрин Борис Сергеевич

Мать: Добрина Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
22.06.1971

Сын: Добрин Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1981

Дочь: Добрина Дарья Юрьевна

Мать ребёнка: Фомичева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фомичева Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомичева Валентина Ивановна

Смерть
15.03.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close