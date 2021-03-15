Добрин Юрий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1945
Дата смерти15.03.2021
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1945
Рождение ребёнка
22.06.1971
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1981
Дочь: Добрина Дарья Юрьевна
Мать ребёнка: Фомичева Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фомичева Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.2021