Терещенко Иосиф Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1928
Дочь: Горденко Нина Иосифовна
Мать ребёнка: Терещенко Александра Ивановна
Рождение ребёнка
20.05.1930
Сын: Терещенко Леонид Иосифович
Мать ребёнка: Терещенко Александра Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно