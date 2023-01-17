Терещенко Иосиф Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко Иосиф Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1928

Дочь: Горденко Нина Иосифовна

Мать ребёнка: Терещенко Александра Ивановна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
20.05.1930

Сын: Терещенко Леонид Иосифович

Мать ребёнка: Терещенко Александра Ивановна

Днепр, Дніпропетровська область
Работа или профессия
Неизвестно
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