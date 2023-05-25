Карасев Тихон Федоров
Место рождения
Дата рождения10.08.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1861
Отец: Федор Васильев
Мать: Матрона Козьмина
Бракосочетание
16.10.1888 ст.
Рождение ребёнка
20.07.1890
Мать ребёнка: Малькова Александра Иванова
Рождение ребёнка
01.09.1892
Дочь: Карасева Анна Тихонова
Мать ребёнка: Малькова Александра Иванова
Рождение ребёнка
28.02.1894
Дочь: Карасева Евдокия Тихонова
Мать ребёнка: Малькова Александра Иванова
Рождение ребёнка
19.01.1896
Дочь: Карасева Мария Тихонова
Мать ребёнка: Малькова Александра Иванова
Рождение ребёнка
24.05.1897
Мать ребёнка: Малькова Александра Иванова
Рождение ребёнка
08.08.1899
Мать ребёнка: Малькова Александра Иванова
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Малькова Александра Иванова
Рождение ребёнка
06.11.1905
Дочь: Королева (Карасева) Александра Тихонова
Мать ребёнка: Малькова Александра Иванова
Смерть
Неизвестно