Карасев Тихон Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарасев Тихон Федоров

Карасев Тихон Федоров

Место рождения

Введенское, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

10.08.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1861

Отец: Федор Васильев

Мать: Матрона Козьмина

Введенское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
16.10.1888 ст.

Жена: Малькова Александра Иванова

Введенское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.07.1890

Сын: Карасев Михаил Тихонов

Мать ребёнка: Малькова Александра Иванова

Рождение ребёнка
01.09.1892

Дочь: Карасева Анна Тихонова

Мать ребёнка: Малькова Александра Иванова

Рождение ребёнка
28.02.1894

Дочь: Карасева Евдокия Тихонова

Мать ребёнка: Малькова Александра Иванова

Рождение ребёнка
19.01.1896

Дочь: Карасева Мария Тихонова

Мать ребёнка: Малькова Александра Иванова

Рождение ребёнка
24.05.1897

Сын: Карасев Федор Тихонов

Мать ребёнка: Малькова Александра Иванова

Рождение ребёнка
08.08.1899

Сын: Карасев Тихон Тихонов

Мать ребёнка: Малькова Александра Иванова

Рождение ребёнка
1901

Сын: Карасев Алексей Тихонов

Мать ребёнка: Малькова Александра Иванова

Введенское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.11.1905

Дочь: Королева (Карасева) Александра Тихонова

Мать ребёнка: Малькова Александра Иванова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.