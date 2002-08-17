Деева (Паньшина) Миропея Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деева (Паньшина) Миропея Лукинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1864 г.р.

Муж

1891 г.р.

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Паньшин Лука Григорьевич

Мать: Паньшина Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Деев Юрий Александрович

Отец ребёнка: Деев Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Деев Александр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деев Александр Степанович

Смерть
Неизвестно
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