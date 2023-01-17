Ильина (Набережнева) Светлана Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Набережнева) Светлана Валентиновна

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Место рождения

Уварово, город Уварово, Тамбовская область

Дата рождения

25.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1973

Отец: Набережнев Валентин Серафимович

Мать: Набережнева Александра Алексеевна

Уварово, город Уварово, Тамбовская область
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