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Ильина (Набережнева) Светлана Валентиновна
Ильина (Набережнева) Светлана Валентиновна
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Место рождения
Уварово
, город Уварово, Тамбовская область
Дата рождения
25.01.1973
Пол
Женский
Отец
Набережнев Валентин Серафимович
Мать
Набережнева Александра Алексеевна
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1973
Отец:
Набережнев Валентин Серафимович
Мать:
Набережнева Александра Алексеевна
Уварово
, город Уварово, Тамбовская область
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