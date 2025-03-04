Коробейникова (Лаптева) Ирина
Место рожденияХанты-Мансийский Автономный Округ, Нефтеюганск
Дата рождения26.04.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1986
Отец: Лаптев Александр
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Нефтеюганск
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Подлесная, 30
Бракосочетание
08.08.2008
Муж: Коробейников Сергей
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Пыть-Ях
Рождение ребёнка
05.06.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коробейников Сергей
Тюменская область, г.Тюмень
Рождение ребёнка
16.12.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коробейников Сергей
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Пыть-Ях