Коробейникова (Лаптева) Ирина 26.04.1986 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коробейникова (Лаптева) Ирина

Место рождения

Ханты-Мансийский Автономный Округ, Нефтеюганск

Дата рождения

26.04.1986

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1959 г.р.

Муж

1986 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1986

Отец: Лаптев Александр

Мать: Лаптева (Балаклеец) Надежда

Ханты-Мансийский Автономный Округ, Нефтеюганск
Место жительства
Неизвестно
Email
Место жительства
Неизвестно
Подлесная, 30
Бракосочетание
08.08.2008

Муж: Коробейников Сергей

Ханты-Мансийский Автономный Округ, Пыть-Ях
Рождение ребёнка
05.06.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коробейников Сергей

Тюменская область, г.Тюмень
Рождение ребёнка
16.12.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коробейников Сергей

Ханты-Мансийский Автономный Округ, Пыть-Ях

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