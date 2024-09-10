Петрова (Чернецова) Акилина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Чернецова) Акилина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1880 ст.

Муж: Петров Антон Матвеевич

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.10.1880 ст.

Дочь: (Петрова) Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Петров Антон Матвеевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Петров Иван Антонович

Отец ребёнка: Петров Антон Матвеевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.03.1885 ст.

Сын: Петров Василий Антонович

Отец ребёнка: Петров Антон Матвеевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.11.1887 ст.

Дочь: Шурдукова (Петрова) Степанида Антоновна

Отец ребёнка: Петров Антон Матвеевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Петров Алексей Антонович

Отец ребёнка: Петров Антон Матвеевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.01.1893 ст.

Дочь: (Петрова) Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Петров Антон Матвеевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.11.1895 ст.

Дочь: (Петрова) Степанида Антоновна

Отец ребёнка: Петров Антон Матвеевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.11.1897 ст.

Дочь: (Петрова) Матрона Антоновна

Отец ребёнка: Петров Антон Матвеевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.01.1901 ст.

Дочь: (Петрова) Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Петров Антон Матвеевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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