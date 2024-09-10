Петрова (Чернецова) Акилина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1880 ст.
Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.10.1880 ст.
Дочь: (Петрова) Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Петров Антон Матвеевич
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Петров Антон Матвеевич
Рождение ребёнка
01.03.1885 ст.
Отец ребёнка: Петров Антон Матвеевич
Рождение ребёнка
12.11.1887 ст.
Дочь: Шурдукова (Петрова) Степанида Антоновна
Отец ребёнка: Петров Антон Матвеевич
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Петров Антон Матвеевич
Рождение ребёнка
17.01.1893 ст.
Дочь: (Петрова) Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Петров Антон Матвеевич
Рождение ребёнка
05.11.1895 ст.
Дочь: (Петрова) Степанида Антоновна
Отец ребёнка: Петров Антон Матвеевич
Рождение ребёнка
02.11.1897 ст.
Дочь: (Петрова) Матрона Антоновна
Отец ребёнка: Петров Антон Матвеевич
Рождение ребёнка
28.01.1901 ст.
Дочь: (Петрова) Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Петров Антон Матвеевич
Смерть
Неизвестно