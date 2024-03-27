(Ахмярова) Хамидя 2 Жена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Салямов Абдулвали
Отец ребёнка: Алембиков Салям
Рождение ребёнка
1818
Сын: Салямов Абдулазис
Отец ребёнка: Алембиков Салям
Рождение ребёнка
1822
Сын: Салямов Салим
Отец ребёнка: Алембиков Салям
Смерть
Неизвестно