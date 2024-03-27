(Ахмярова) Хамидя 2 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ахмярова) Хамидя 2 Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Салямов Абдулвали

Отец ребёнка: Алембиков Салям

Рождение ребёнка
1818

Сын: Салямов Абдулазис

Отец ребёнка: Алембиков Салям

Рождение ребёнка
1822

Сын: Салямов Салим

Отец ребёнка: Алембиков Салям

Смерть
Неизвестно

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