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Любутова Марфа Калиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Любутова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Любутов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Любутов Карп Иванович

Отец ребёнка: Любутов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Любутов Иван Иванович

Отец ребёнка: Любутов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Любутов Евфимий Иванович

Отец ребёнка: Любутов Иван Тимофеевич

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