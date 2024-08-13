Любутова Марфа Калиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Любутова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Любутов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Любутов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Любутов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Любутов Иван Тимофеевич