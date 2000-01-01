Капылова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785 или 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1785 или 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1801 по 1810
Рождение ребёнка
1811 или 1812
Дочь: Домна Осиповна
Отец ребёнка: Капылов Осип Анофриевич
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Авдотья Осиповна
Отец ребёнка: Капылов Осип Анофриевич
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Смерть
Неизвестно