Капылова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капылова Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785 или 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1781 и 1782 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 или 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1801 по 1810

Муж: Капылов Осип Анофриевич

Рождение ребёнка
1811 или 1812

Дочь: Домна Осиповна

Отец ребёнка: Капылов Осип Анофриевич

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Авдотья Осиповна

Отец ребёнка: Капылов Осип Анофриевич

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Смерть
Неизвестно
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