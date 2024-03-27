Макеева (Леденева) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеева (Леденева) Любовь

Место рождения

г. Уварово (Тамбовская область)

Дата рождения

08.03.195

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.195

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Уварово (Тамбовская область)
Рождение ребёнка
23.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Уварово Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
05.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Уварово Тамбовской обл.
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