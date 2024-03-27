Макеева (Леденева) Любовь
Место рожденияг. Уварово (Тамбовская область)
Дата рождения08.03.195
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Уварово Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
05.09.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Уварово Тамбовской обл.