Горбунова (Подольская) Нина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунова (Подольская) Нина Ильинична

Горбунова (Подольская) Нина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1964

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1964

Отец: Подольский Илья Иванович

Мать: Подольская Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбунов Иван Васильевич

Каменное, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close