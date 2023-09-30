Муравьев Андрей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравьев Александр Андреевич
Мать ребёнка: Муравьева Хоритинья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Капитолида Андреевна
Мать ребёнка: Муравьева Хоритинья Семеновна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Костыгина (Муравьева ) (Муравьева) Улита Андреевна
Мать ребёнка: Муравьева Хоритинья Семеновна
Рождение ребёнка
22.01.1898
Сын: Муравьев Тимофей Андреевич
Мать ребёнка: Муравьева Хоритинья Семеновна
Смерть
Неизвестно