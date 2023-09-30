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Муравьев Андрей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Муравьев Семен Иванович

Мать: Муравьева Ламбина Фекла Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьев Александр Андреевич

Мать ребёнка: Муравьева Хоритинья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева Хоритинья Семеновна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Капитолида Андреевна

Мать ребёнка: Муравьева Хоритинья Семеновна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Костыгина (Муравьева ) (Муравьева) Улита Андреевна

Мать ребёнка: Муравьева Хоритинья Семеновна

Рождение ребёнка
22.01.1898

Сын: Муравьев Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Муравьева Хоритинья Семеновна

Смерть
Неизвестно

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