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Габдулгалим Абдуллин

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Место рождения

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Абдулла Мухаметрахимов

Мать: Маргуба

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Бадигямал Габдулгалимова

Мать ребёнка: Мухатямал

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1858

Сын: Мухаметзакир Габдулгалимов

Мать ребёнка: Мухатямал

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухатямал

Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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