Габдулгалим Абдуллин
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Абдулла Мухаметрахимов
Мать: Маргуба
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Бадигямал Габдулгалимова
Мать ребёнка: Мухатямал
Рождение ребёнка
20.08.1858
Сын: Мухаметзакир Габдулгалимов
Мать ребёнка: Мухатямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухатямал
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно